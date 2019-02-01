Tesla получила убыток в 1 миллиард долларов

Американская компания Tesla Inc обнародовала финансовый отчёт за IV квартал и 2018 год в целом, а также сообщила о смене одного из своих топ-менеджеров.

Tesla

Финансовые показатели

За IV квартал доход Tesla составил рекордные $7,2 млрд, а чистая прибыль – $139 млн, что практически вдвое больше прказателей аналогичного периода 2017 года. Годовой доход составил $21,4 млрд, тогда как с вычетом расходов прибыль составила отрицательные $976 млн. Не смотря на убыток практически в $1 млрд, прослеживается положительная динамика – убыток за 2017 год составлял $2,2 млрд.

Смена топ-менеджера

Помимо этого, генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о смене финансового директора компании Дипака Ахуджа на Зака Кирхорна, который на данный момент является вице-президентом по финансам. Заметим, что в компании с 2018 года началась череда смены топ-менеджеров, в результате чего свои должности покинуло около 50 сотрудников.


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