Пассажиров самолета "Москва-Кишинев" доставили автобусами из Одессы в Молдову

Пассажиров самолета "Москва - Кишинев" молдавской авиакомпании FlyOne, который из-за тумана совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса", доставили автобусами до пункта назначения через контрольно-пропускной пункт "Паланка".

Об этом сообщил советник руководителя Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"Сегодня самолет сообщением Москва - Кишинев длительное время стоял в зоне ожидания (кружил), ожидая подходящих погодных условий для осуществления безопасной посадки в международном аэропорту "Кишинев". Когда остался критический запас топлива, что позволяло осуществить посадку на одном из ближайших запасных аэродромов, лайнер взял курс на Одессу и, несмотря на густой туман, совершил успешную посадку в международном аэропорту", - написал Форостяк на своей странице Facebook.

По его словам, пассажиры покинули самолет и были доставлены в аэропорт назначения транзитом через ПП "Паланка" наземным транспортом - автобусами, которые предоставила авиакомпания. Лайнер вылетит в Кишинев при лучших погодных условиях.

"Это довольно типичная и обычная ситуация, которая не рассматривается как некий внештатный случай. Однако руководство полиции Одесской области и облуправления ГосЧС были проинформированы, а также была задействована Государственная пограничная служба Украины", - добавил Форостяк.