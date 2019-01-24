Honda анонсировала свою женевскую премьеру.

В сентябре 2017 года японская Honda показала во Франкфурте концепт Urban EV (на фото ниже). Это был симпатичный электрический хэтчбек в ретро-стиле. Представители марки изначально говорили, что у этого проекта будет серийное продолжение. Каким оно окажется, узнаем на Женевском автосалоне.

Honda анонсировала показ предсерийного прототипа городского электромобиля. В производство он должен пойти до конца текущего года. Судя по мелькавшим в сети шпионским снимкам, машина может получить необычную опцию – камеры вместо зеркал заднего вида. Легализованы такие пока исключительно в Японии, и на местном рынке уже есть одна модель с таким решением. Это последнее поколение Lexus ES.

О силовой установке электрокара пока нет абсолютно никакой информации. Ориентированность на городскую эксплуатацию позволяет предположить, что запредельной мощности или особо большого запаса хода от «Хонды» ждать не стоит. Все подробности станут известны к началу марта.