Автосалон в Детройте 2019: Kia Telluride.

На ноябрьском моторшоу в Лос-Анджелесе Hyundai представила большой вседорожник Palisade. В Kia решили не отставать и привезли в Детройт свой вариант под названием Telluride.

Колесная база у обеих машин одинаковая, 2900 миллиметров, высота тоже – 1750 миллиметров. Но Kia получился крупнее: 5001 миллиметр в длину и 1989 в ширину, что превосходит аналогичные показатели Hyundai на 21 и 14 миллиметров соответственно. Чуть больше получился и багажник. По американской методике замеров при трехрядной компоновке салона у Kia для вещей остается 595 литров, у Hyundai – 510.

А вот техническая начинка не отличается вовсе. В подвеске трудятся стойки МакФерсон спереди и многорычажка сзади. В базовых версиях привод только на переднюю ось, за доплату поставят электрогидравлическую муфту подключения задних колес. Атмосферная «шестерка» объемом 3,8 литра работает по циклу Аткинсона и выдает 295 л.с. Автомат – восьмиступенчатый.

Чем Kia может подкупить, так это дизайном. Он брутален и снаружи, и внутри. Материалы отделки хотя и не тянут на статус премиальных, создают очень уютный и качественный интерьер. Он полностью оригинальный и не перекликается с другими моделями Kia. Среди любопытных решений – микрофон, облегчающий общение пассажиров в большом салоне, и функция быстрого отключения динамиков аудиосистемы в задней части салона, если там уснули дети.

Компании Hyundai и Kia практически одновременно представили флагманские кроссоверы.