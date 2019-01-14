В Днепре грузовик протаранил трамвай

В Днепре грузовик врезался в трамвай, один человек получил ранения. ДТП случилось утром 13 января на пересечении улиц Святослава Храброго и Сечевых Стрельцов. Грузовой автомобиль МАЗ въехал в трамвай маршрута №5, сообщает Информатор.

Фото: dp.informator.ua

По словам сотрудников «Днепровского электротранспорта», трамвай ехал на зеленый. Женщина, которая находилась в трамвае, во время ДТП ударилась бедром и ключицей. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Фото: dp.informator.ua

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что у грузового автомобиля МАЗ отказали тормоза.