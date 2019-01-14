В Днепре грузовик протаранил трамвай
Пострадала женщина.
В Днепре грузовик врезался в трамвай, один человек получил ранения. ДТП случилось утром 13 января на пересечении улиц Святослава Храброго и Сечевых Стрельцов. Грузовой автомобиль МАЗ въехал в трамвай маршрута №5, сообщает Информатор.
По словам сотрудников «Днепровского электротранспорта», трамвай ехал на зеленый. Женщина, которая находилась в трамвае, во время ДТП ударилась бедром и ключицей. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
По предварительной информации, причиной аварии стало то, что у грузового автомобиля МАЗ отказали тормоза.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
13.01.2019 11:07
14.01.2019 08:22