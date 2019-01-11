Lexus построил кабриолет LC

Прототип, который дебютирует в Детройте, станет предвестником серийной модели. Пока о концепте известно мало — изображения уже доступны, однако технические характеристики прототипа на данный момент не раскрываются. Когда появится серийная версия кабриолета, также пока не сообщается.

Lexus

Lexus

Купе LC является флагманской моделью Lexus. Оно оборудовано атмосферным двигателем V8 объемом пять литров, выдающим 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. До первой «сотни» LC способен разогнаться за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 270 километров в час.



