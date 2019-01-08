В Ивано-Франковской области в ДТП погибли два человека и пятеро получили травмы

В селе Угринов Ивано-Франковской области в результате столкновения двух автомобилей марки "Джили" и "Митсубиси" погибли два человека, пятеро получили травмы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В результате ДТП были госпитализированы шестеро пострадавших, 29-летний пассажир автомобиля "Джили" погиб на месте происшествия, а позже - скончался водитель авто 1968 года рождения.

Обстоятельства аварии выясняет полиция. По предварительным данным, водитель "Митсубиси" не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение с другим транспортным средством.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области в лобовом ДТП пострадали пятеро человек, один погиб.