В Ивано-Франковской области в ДТП погибли два человека и пятеро получили травмы
Обстоятельства аварии выясняет полиция.
В селе Угринов Ивано-Франковской области в результате столкновения двух автомобилей марки "Джили" и "Митсубиси" погибли два человека, пятеро получили травмы.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
В результате ДТП были госпитализированы шестеро пострадавших, 29-летний пассажир автомобиля "Джили" погиб на месте происшествия, а позже - скончался водитель авто 1968 года рождения.
Обстоятельства аварии выясняет полиция. По предварительным данным, водитель "Митсубиси" не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение с другим транспортным средством.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области в лобовом ДТП пострадали пятеро человек, один погиб.
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