Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"

На борту Boeing 737-800 было 59 пассажиров, они не пострадали.

Утром 6 января в международном аэропорту "Львов" самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI должен был выполнить рейс в Стамбул, но при развороте на полосе частично съехал с твердого покрытия.

На борту самолета было 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Они не пострадали и были доставлены в терминал "A".

Аэропорт планирует возобновить работу в ближайшее время.

Львовский аэропорт - крупнейший в Западной Украине. Находится на юге от центра города. В 2018 году аэропорт во Львове обслужил почти 1,6 млн пассажиров, что на 48% больше, чем в 2017 году.