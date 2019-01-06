Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"

На борту Boeing 737-800 было 59 пассажиров, они не пострадали.

Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Фото: facebook.com/LvivAirport

Утром 6 января в международном аэропорту "Львов" самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI должен был выполнить рейс в Стамбул, но при развороте на полосе частично съехал с твердого покрытия.

На борту самолета было 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Они не пострадали и были доставлены в терминал "A".

Аэропорт планирует возобновить работу в ближайшее время.

Львовский аэропорт - крупнейший в Западной Украине. Находится на юге от центра города. В 2018 году аэропорт во Львове обслужил почти 1,6 млн пассажиров, что на 48% больше, чем в 2017 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человекПассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человек
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
В центре Киева внедорожник врезался в машину полицииВ центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИСуд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ
Японец умышленно направил фургон в толпу в Токио: пострадали восемь человекЯпонец умышленно направил фургон в толпу в Токио: пострадали восемь человек
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетовУкраинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетов
В "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным пассажиромВ "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным пассажиром
США объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи ЯпонииСША объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи Японии
Самолет "Белавиа" получил повреждения в аэропорту "Борисполь"Самолет "Белавиа" получил повреждения в аэропорту "Борисполь"
Два самолета Корпуса морской пехоты США упали в Тихий океан во время заправки в воздухеДва самолета Корпуса морской пехоты США упали в Тихий океан во время заправки в воздухе
В Армении разбился самолет Су-25, два пилота погиблиВ Армении разбился самолет Су-25, два пилота погибли
Самолет Lion Air не был пригоден к полету: следствие в ИндонезииСамолет Lion Air не был пригоден к полету: следствие в Индонезии
Самолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-ЙоркаСамолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка
В селе под Полтавой из ангара украли самолетВ селе под Полтавой из ангара украли самолет
Boeing собрал планер первого летного образца пассажирского самолета 777XBoeing собрал планер первого летного образца пассажирского самолета 777X
Последние новости
Подгружаем последние новости