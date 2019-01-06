Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
На борту Boeing 737-800 было 59 пассажиров, они не пострадали.
Утром 6 января в международном аэропорту "Львов" самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI должен был выполнить рейс в Стамбул, но при развороте на полосе частично съехал с твердого покрытия.
На борту самолета было 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Они не пострадали и были доставлены в терминал "A".
Аэропорт планирует возобновить работу в ближайшее время.
Львовский аэропорт - крупнейший в Западной Украине. Находится на юге от центра города. В 2018 году аэропорт во Львове обслужил почти 1,6 млн пассажиров, что на 48% больше, чем в 2017 году.
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