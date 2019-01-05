Автошколу, в которой обучалась подозреваемая в смертельном ДТП Зайцева, могут закрыть
Школа не имеет соответствующей лицензии и не имеет права выдавать документы государственного образца.
Автошколу, в которой училась вождению Елена Зайцева, обвиняемая по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года, могут лишить государственной аккредитации.
Об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Укринформ.
"Установлено, что курс обучения в этой автошколе длится 2-2,5 месяца, после чего выдается свидетельство об окончании курса. Из записей журнала учета занятий группы водителей категории "В" установлено, что подозреваемая (Зайцева - ред.) отсутствовала на пяти занятиях в течение октября-ноября 2015 года. В то же время, она присутствовала на занятии 9 октября 2015 г., что противоречит справке от Государственной пограничной службы Украины, согласно которой с 8 по 11 октября 2015 года Зайцева находилась за пределами страны", - отметили в отделе.
Согласно ответу Министерства образования и науки Украины, добавили в отделе, установлено, что эта автошкола не является учреждением профессионального образования: "Она не имеет соответствующей лицензии и не имеет права выдавать документы государственного образца".
"В связи с выявленными нарушениями направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии сервисного центра на лишение автошколы сертификата о государственной аккредитации", - сказали в отделе.
По получению ответов, добавили в отделе, будут приняты соответствующие решения.
Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской произошло смертельное ДТП. 11 человек пострадали: шестеро погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Сначала он проходил по делу как свидетель. В начале ноября ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Елена Зайцева и Геннадий Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.
19 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил арест как меру пресечения для фигурантов дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 февраля 2019 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
05.01.2019 06:13