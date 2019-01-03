Самоуправляемый отель на колёсах: путешествуй не выходя из номера

Самоуправляемый отель на колёсах: путешествуй не выходя из номера

Самоуправляемые транспортные средства не обязательно должны быть привычными автомобилями с приборной панелью и сидениями. В будущем они могут трансформироваться в нечто более функциональное, чем устройства для доставки пассажиров из пункта А в пункт Б. Дизайнер Стив Ли (Steve Lee) из компании Aprilli Design Studio представляет себе их в виде передвижного гостиничного номера. Свой проект он назвал Autonomous Travel Suite (ATS), что дословно можно перевести как «Автономный комплекс для путешествий».

ATS имеет достаточно большие габариты, а пространство внутри него поделено на несколько зон, схожих с теми, что встречаются в номерах отелей. Во время поездки пассажир может свободно перемещаться по «салону», отдыхать на кровати, работать за письменным столом или принимать пищу на мини-кухне. На борту комплекса также есть зал для просмотра потокового вещания и компьютерных игр, небольшая душевая и туалет. Рассчитан ATS на путешествия длительностью от шести до десяти часов, а его передвижениями полностью управляет компьютер. Предполагается, что предоставлять клиентам подобные машины будут гостиничные сети.

Самоуправляемый отель на колёсах: путешествуй не выходя из номера

Но пока покататься в таком передвижном отеле пока невозможно, потому что он не существует даже в виде прототипа. Однако, по данным сетевых источников, Стив Ли уже ведёт переговоры с некоторыми автопроизводителями по поводу возможности реализации проекта в будущем. Когда самоуправляемые автомобили станут массовым явлением на дорогах общественного пользования, подобные решения могут оказаться более удобной альтернативой традиционным машинам и даже самолётам, ведь путешествуя в них, пользователи смогут вести свой привычный образ жизни, заниматься всем тем, чем он мог бы заниматься в обычном гостиничном номере или офисе.

Самоуправляемый отель на колёсах: путешествуй не выходя из номера


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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