Японец умышленно направил фургон в толпу в Токио: пострадали восемь человек

Он заявил полицейским, что приехал из Осаки с целью убить людей.

Полиция Токио арестовала 21-летнего мужчину за умышленный наезд на пешеходов на переполненной улице в Новый год, в результате которого пострадали восемь человек. Один из них - студент - находится в критическом состоянии.

Происшествие случилось через 10 минут после полуночи на популярной торговой улице Такесита, сообщает NPK.

Фото: japantimes.co.jp

Водителя идентифицировали как Казухиро Кусакабе. Он сбежал с места происшествия, но вскоре его поймали по подозрению в покушении на убийство.

Следователи рассказали, что мужчина сразу объявил себя террористом и позже заявил, что совершил наезд в знак протеста против системы смертной казни. Он заявил полицейским, что приехал из Осаки с целью убить людей.

По данным источников Japan Times, в автомобиле нашли канистру с керосином, при помощи которого он собирался сжечь машину.

Автомобиль для совершения преступления мужчина взял напрокат.


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