Японец умышленно направил фургон в толпу в Токио: пострадали восемь человек
Он заявил полицейским, что приехал из Осаки с целью убить людей.
Полиция Токио арестовала 21-летнего мужчину за умышленный наезд на пешеходов на переполненной улице в Новый год, в результате которого пострадали восемь человек. Один из них - студент - находится в критическом состоянии.
Происшествие случилось через 10 минут после полуночи на популярной торговой улице Такесита, сообщает NPK.
Водителя идентифицировали как Казухиро Кусакабе. Он сбежал с места происшествия, но вскоре его поймали по подозрению в покушении на убийство.
Следователи рассказали, что мужчина сразу объявил себя террористом и позже заявил, что совершил наезд в знак протеста против системы смертной казни. Он заявил полицейским, что приехал из Осаки с целью убить людей.
По данным источников Japan Times, в автомобиле нашли канистру с керосином, при помощи которого он собирался сжечь машину.
Автомобиль для совершения преступления мужчина взял напрокат.
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