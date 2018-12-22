В "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным пассажиром

В пятницу, 21 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с руководителем международного аэропорта "Борисполь" Павлом Рябикиным поздравили семилетнего Дмитрия, который стал 20-миллионным авиационным пассажиром в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба МИУ в Фейсбуке.

Дмитрий вместе с родителями и младшим братом Тихоном прилетел рейсом София-Киев авиакомпании "Windrose".

Омелян отметил, что пассажиропоток украинских аэропортов растет третий год подряд и сегодня он пересек отметку 20 млн.

Фото: Министерство инфраструктуры

"Украинская авиация растет. За последние три года мы увеличили пассажиропоток вдвое. Украина развивается, становится лучше и современнее. Это лучший ответ всем скептикам, которые не верят в Украину и в наш успех. Сегодня мы поздравили Дмитрия, который стал 20-миллионным пассажиром в 2018 году. В 2015 году пассажиропоток был 10 млн человек. Итак, стремительно растет число людей, которые летают. Возобновляют свою работу региональные аэропорты, все больше новых авиакомпаний заходит в Украину. Рост авиации - 30% третий год подряд. Я верю, что совместными усилиями мы можем повторить успех авиации и в других отраслях экономики", - заявил министр.

Фото: Министерство инфраструктуры

Напомним, аэропорт "Борисполь" ограничит прием импортных грузов с 24 декабря по 4 января в связи с резким увеличением их количества.