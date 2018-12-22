В Тернопольской области КамАЗ наехал на лежавшего на дороге пьяного мужчину
Пострадавший госпитализирован с травмой головы и переломом ноги.
В Тернопольской области водитель грузовика КамАЗ переехал пьяного мужчину 1963 года рождения, который лежал на проезжей части.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Авария произошла 20 декабря около шести часов утра в селе Давыдковцы. По словам водителя, лежащего на проезжей части он мужчину заметил слишком поздно. Он вывернул руль, чтобы как можно меньше затронуть колесами неизвестного, но грузовик все же травмировал голову и переехал ногу пострадавшему.
Предварительно, водитель КамАЗа был трезв.
За жизнь потерпевшего - жителя Черткова- борются медики. С тяжелыми травмами, а именно - с сотрясением головного мозга, рваной раной головы, открытым переломом ноги его госпитализировали в местную больницу.
Напомним, в октябре в Киеве автобус насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге после драки.
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