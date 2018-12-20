Самый необычный лимузин засветился на видео

Проект Limo-Jet строился долгих 12 лет, но он определённо стоил каждого потраченного на него дня. Автомобиль (или всё-таки самолёт?) дебютировал в августе уходящего года на мероприятии KnowledgeFest в Далласе (США) и произвёл настоящий фурор. Неудивительно, ведь 13-метровый лимузин представляет собой поставленный на автомобильное шасси бизнес-джет Learjet. И пускай вместо реактивных двигателей красуется лишь декоративная подсветка, их гондолы всё ещё на месте — как и хвостовое оперение.

Странный гибрид самолёта и автомобиля приводится в движение бензиновым мотором V8 Vortec производства GM и предлагает для пассажиров полный набор всего того, что ожидаешь увидеть в лимузинах. Это аудиосистема с огромным количеством раскиданных по салону динамиков, телевизоры, ленты диодной подсветки, холодильники со спиртными напитками и газировкой, кожаные диваны и всё такое.



