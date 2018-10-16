В лобовом столкновении под Киевом погибли три человека

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

При столкновении легкового автомобиля и грузовика в Киевской области погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла сегодня утром, в 6:45, вблизи села Поташна на трассе Киев-Ковель.

По предварительным данным водитель автомобиля "Фольксваген" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате чего 51-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Бородянского отделения полиции, работники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства ДТП и личные данные других участников дорожно-транспортного происшествия.