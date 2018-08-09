15 человек получили травмы в ночной аварии автобуса под Днепропетровском
По предварительным данным, на встречку выехал водитель легкового автомобиля.
8 августа в 21:34 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района. На место аварии выехали отделения двух пожарно-спасательных частей ГосЧС.
На месте происшествия установлено, что во время движения столкнулись автобус "Mercedes" и легковой автомобиль "Opel". В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали 15 человек, из них шестеро госпитализированы в КЗ «Синельниковская ЦРБ». Еще 9 человек, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, после нескольких крупных ДТП с пассажирскими автобусами полиция начала операцию "Перевозчик" по проверке технического состояния автобусов и соблюдению правил дорожного движения. В первый же день проверяющие обнаружили 87 автобусов, выходивших в рейсы с нарушением разных требований безопасности.
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09.08.2018 16:08