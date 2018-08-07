В Мелитополе появится патрульная полиция

Набор продлится два месяца.

В Мелитополе появится патрульная полиция
Фото: twitter.com/HeadUAPolice

В Мелитополе начат набор кандидатов на должности патрульных полицейских. Об этом сегодня сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

В городе открыто 150 вакансий патрульных полицейских. Набор продлится в течение двух месяцев, после чего патрульных распределят в 17 нарядов, обслуживающих девять районов города и междугородние трассы. Мелитополь станет 38-м городом, где работает патрульная полиция.

"Основной их задачей будет обслуживания важной "артерии" - трасс М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск) и М-18 (Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта)", - сказал Князев.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что подразделение сможет оказать помощь полицейским, которые несут сейчас службу на юге страны.

"Нам также нужно повысить публичную безопасность на дорогах государственного значения. После запуска этого подразделения у нас на всех дорогах южного региона будут полицейские, обеспечивающих безопасность людей. Такое решение очень актуально, учитывая рост количества людей в местах оздоровления и отдыха" - сказал Фацевич.

Напомним, ранее в этом году подразделения патрульной полиции появились Измаиле, Белой Церкви, Умани и Ковеле. С 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией. В 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс. полицейских, а в 2016 году - 15,8 тыс.


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