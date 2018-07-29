Рекордный заезд суперкара BAC Mono в Гудвуде: видео

В прошедшем Фестивале скорости в Гудвуде принял участие автомобиль компании BAC — Mono. Он проехал знаменитую 1,86-километровую трассу за 49,13 секунды, тем самым установив новый рекорд для суперкаров; машиной управлял гонщик Энтони Рейд (Anthony Reid). В этом году ближайшими соперниками Mono стали Porsche GT2 RS (его время составило 50,38 секунды), Ford GT (с результатом 51,63 секунды) и Aston Martin Vulcan (с результатом 51,66 секунды). Прошлый же рекорд был установлен в 2014 году Nissan GT-R Nismo под управлением гонщика Яна Марденборо (Jann Mardenborough) и составлял 49,27 секунды.

Последняя версия суперкара Mono весит 580 килограммов и оснащается четырехцилиндровым 2,5-литровым двигателем мощностью 305 лошадиных сил, пишет Motor1. До 60 миль в час (96,5 км/ч) машина может разогнаться за 2,8 секунды.

На Фестивале скорости в Гудвуде 2018 года также установил рекорд электрический спортпрототип Volkswagen I.D. R — он проехал трассу за 43,05 секунды, тем самым побив рекорд для электромобилей.



