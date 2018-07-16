Под Черновцами столкнулись семь грузовиков и две легковушки

В результате ДТП фуры оказались зажатыми между дорожными отбойниками.

На автодороге между Черновцами и селом Магала столкнулись девять автомобилей - семь грузовых и два легковых.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками, из-за чего на этом участке было полностью перекрыто движение.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на место прибыли спасатели и пожарные. Они срезали металлические отбойники специальными инструментами, а затем с помощью пожарного автомобиля отбуксировали два грузовика.

Фото: cv.dsns.gov.ua

Также, чтобы избежать возгорания, пожарные смыли с проезжей части разлившиеся горюче-смазочные материалы.

Фото: cv.dsns.gov.ua

К настоящему времени движение на данном участке дороги восстановлено.

Напомним, в воскресенье во Львовской области на дороге Тухля - Славское произошло ДТП, в котором пострадали четыре иностранца.