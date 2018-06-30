В Одессе открыли доступ на военные корабли по случаю дня ВМС

Также военные продемонстрируют вооружение и боевую технику.

В Одессе открыли доступ на военные корабли по случаю дня ВМС
Фото: navy.mil.gov.uafacebook

В течение двух дней на Морском вокзале Одессы будет открыт доступ граждан на военные корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС.

"Завтра в Одессе состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины баков "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь". После чего – традиционное поднятие флага и провозглашения поздравления с Днем ВМС ВС Украины. Кроме того, все желающие смогут посетить корабли", – отметили в пресс-центре.

Также военные продемонстрируют вооружение и боевую технику, а вечером на ул. Дерибасовской состоится концерт по случаю Дня ВМС ВС Украины.

Основные мероприятия по случаю праздника пройдут 1 июля в Одессе, Николаеве, Херсоне, Измаиле, Южном и Очакове.

Напомним, на достройку нового украинского корвета не выделили денег.


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