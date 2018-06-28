Посол Швейцарии попал в тройное ДТП под Львовом

В аварии пострадали шестеро человек, погибших нет.

Посол Швейцарии попал в тройное ДТП под Львовом
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области вечером 27 июня на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шестеро человек.

Об этом сообщил в Фейсбуке Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo СХ60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet. Инцидент произошел в 19:20.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров автомобилей. 48-летняя женщина-пассажир Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель Volkswagen Т4 госпитализирован в Бускую районную больницу.

Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь после осмотра и оказания медпомощи отпустили домой.

Гражданин Швейцарии - водитель Volvo - после осмотра и оказания медпомощи в городском травмпункте Львова также был отпущен домой.

Как сообщил в Фейсбуке депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, координатор общественной организации "Варта 1", которая сотрудничает с правоохранителями, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.

Напомним, ранее в в крупном ДТП возле Львова погиб человек, еще восемь оказались в больнице.


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