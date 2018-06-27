Трамп раскритиковал решение Harley-Davidson вывести часть производства из США

Президент США Дональд Трамп подверг критике решение всемирно известного производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc перевести производство мотоциклов для клиентов из Европейского Союза за рубеж после того, как Брюссель отреагировал на тарифы, установленные правительством США . Трамп описал в Твиттере это решение как полную капитуляцию компании.

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Брюссель ввёл ответные пошлины на ряд продуктов, произведённых в США , включая косметику, виски и клюквенный сок. По данным компании из Милуоки, пошлина на импорт в ЕС мотоциклов Harley-Davidson выросла с 6 до 31%, что увеличивает их цену в среднем на $2200 при экспорте из США в Европу.

Harley-Davidson, являющаяся доминирующим игроком на рынке тяжёлых мотоциклов США , заявила, что не собирается включать пошлины в цену продукции, так как это будет иметь долгосрочные пагубные последствия для бизнеса в регионе, который для неё является вторым по величине рынком.

Reuters/Henry Nicholls

Производство мотоциклов для стран ЕС может быть перенесено на заводы в Бразилии , Индии и Таиланде. В документе, направленном регулятору, Harley Davidson сообщила: «Чтобы устранить значительную величину этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет реализовывать план по переносу производства мотоциклов для стран ЕС из США на свои международные объекты». Компания предполагает, что наращивание производства на международных заводах потребует дополнительных инвестиций и может занять от 9 до 18 месяцев до полного завершения.



