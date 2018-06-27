Трамп раскритиковал решение Harley-Davidson вывести часть производства из США

Президент США Дональд Трамп подверг критике решение всемирно известного производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc перевести производство мотоциклов для клиентов из Европейского Союза за рубеж после того, как Брюссель отреагировал на тарифы, установленные правительством США. Трамп описал в Твиттере это решение как полную капитуляцию компании.

Трамп раскритиковал решение Harley-Davidson вывести часть производства из США

news.sky.com

Брюссель ввёл ответные пошлины на ряд продуктов, произведённых в США, включая косметику, виски и клюквенный сок. По данным компании из Милуоки, пошлина на импорт в ЕС мотоциклов Harley-Davidson выросла с 6 до 31%, что увеличивает их цену в среднем на $2200 при экспорте из США в Европу.

Harley-Davidson, являющаяся доминирующим игроком на рынке тяжёлых мотоциклов США, заявила, что не собирается включать пошлины в цену продукции, так как это будет иметь долгосрочные пагубные последствия для бизнеса в регионе, который для неё является вторым по величине рынком.

Трамп раскритиковал решение Harley-Davidson вывести часть производства из США

Reuters/Henry Nicholls

Производство мотоциклов для стран ЕС может быть перенесено на заводы в Бразилии, Индии и Таиланде. В документе, направленном регулятору, Harley Davidson сообщила: «Чтобы устранить значительную величину этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет реализовывать план по переносу производства мотоциклов для стран ЕС из США на свои международные объекты». Компания предполагает, что наращивание производства на международных заводах потребует дополнительных инвестиций и может занять от 9 до 18 месяцев до полного завершения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожарНа АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожар
Омелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладкиОмелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладки
В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжилВ Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил
В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕСВ Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС
В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столбВ Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen запускает в Китае вторую фазу завода для увеличения производства электромобилейVolkswagen запускает в Китае вторую фазу завода для увеличения производства электромобилей
РоSSийский завод начал подготовку к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"РоSSийский завод начал подготовку к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"
Объём производства Tesla Model 3 приближается к 5000 штук в неделюОбъём производства Tesla Model 3 приближается к 5000 штук в неделю
General Еlectric подписала с Крюковским заводом договор о локализации производства 30 локомотивовGeneral Еlectric подписала с Крюковским заводом договор о локализации производства 30 локомотивов
В Кабмине разъяснили решение о монетизации льгот на проездВ Кабмине разъяснили решение о монетизации льгот на проезд
Кабмин принял решение о монетизации льгот на проездКабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
В Киеве до 22 февраля перекроют часть КрещатикаВ Киеве до 22 февраля перекроют часть Крещатика
Концерн Peugeot-Citroen откажется от производства бензиновых двигателей к 2025 годуКонцерн Peugeot-Citroen откажется от производства бензиновых двигателей к 2025 году
Омелян рассказал о перспективах производства электрокаров в УкраинеОмелян рассказал о перспективах производства электрокаров в Украине
Airbus может снять с производства крупнейший авиалайнерAirbus может снять с производства крупнейший авиалайнер
Последние новости
Подгружаем последние новости