Mahindra сделала субкомпактный кроссовер на девять человек.

Кроссовер Mahindra TUV3000 выпускается в Индии четвертый год. В его линейке появилась новинка – удлиненная версия с приставкой Plus. Ее максимальная вместимость составляет девять человек.

Mahindra сделала субкомпактный кроссовер на девять человек.

Колесная база относительно исходника не изменилась и по-прежнему составляет 2860 миллиметров. А вот прибавка в длину оказалась внушительная: плюс 405 миллиметров. Теперь машина насчитывает 4400 миллиметров в длину и выпадает из льготной налоговой категории на индийском рынке. Зато никто из конкурентов не может предложить аналогичную вместимость в подобном формате.

Пять человек располагаются в кроссовере TUV3000 Plus привычным образом – на двух рядах сидений. Еще четверо сидят вдоль задних крыльев в багажном отсеке на откидных лавочках. Правда, им придется обойтись без ремней безопасности, а доступ на места организован через пятую дверь. Со сложенными скамейками в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 696 литров.

И базовая, и удлиненная версии Mahindra TUV3000 имеют только задний привод. Девятиместное исполнение оснащается дизелем 2.2 отдачей 120 л.с. и 230 Нм момента. Коробка передач – 6-ступенчатая механика. В переводе на рубли машина стоит в Индии от 900 тысяч до 1,03 миллиона.


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