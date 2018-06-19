Самый крошечный внедорожник сменил поколение

Самый крошечный внедорожник сменил поколение

Suzuki Jimny остался настоящим внедорожником, сохранив раму лестничного типа, раздаточную коробку и демультипликатор. На японском рынке у малыша будет, как и раньше, две версии — «просто» Jimny и Sierra. Первая оснащается бензиновым турбомотором объёмом 0,66 литра и мощностью 64 лошадиных силы, у второй — атмосферный 1,5-литровый двигатель. Оба могут быть с пятиступенчатой механической коробкой или четырёхступенчатой автоматической. Привод, разумеется, полный.

Самый крошечный внедорожник сменил поколение

Также у варианта Sierra есть увеличенная колея, расширенные колёсные арки, подножки и другой передний бампер. Фары теперь светодиодные, есть система автоматического торможения, которая работает в диапазоне 5?100 км/ч, а на скоростях до 60 км/ч ещё и обнаруживает пешеходов. В Японии для Jimny доступно целых 13 вариантов окраса кузова плюс двухцветные комбинации с контрастной крышей, капотом, решёткой, бамперами и арками.

Самый крошечный внедорожник сменил поколение

Внутри — новый руль и сенсорный центральный дисплей диагональю семь дюймов, климатическая система и круиз-контроль, а мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Вероятно, Sierra станет экспортной версией, а «просто» Jimny останется лишь на японском рынке в качестве кей-кара с ограничением по мощности в 64 лошадиные силы и с длиной менее четырёх метров.

Самый крошечный внедорожник сменил поколение


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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