Возле Львова с рельсов сошли грузовые вагоны

Пассажирам, добиравшимся на электричке, пришлось пересаживаться.

Утром 9 апреля в селе Задворье Буского района Львовской области сошли с рельсов несколько грузовых вагонов.

Фото: busknew.blogspot.com

Местное издание "Буский медиа-портал" пишет, что пассажирам электричек пришлось пересаживаться на другой транспорт - такси или автобус. Тем, кто остался на станции, вскоре подали электричку с другой стороны аварии.

Депутат Львовского горсовета, глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич сообщил в фейсбуке, что в результате схода вагонов полностью перекрыты три колеи, поезда пускают по одной оставшейся.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 29 марта в Черноморске Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов маневровый локомотив и вагоны, груженые зерном. Тепловоз свалился с высоты нескольких метров, а некоторые вагоны перевернулись и были серьезно повреждены.