Во Львове троллейбус въехал в маршрутку
Семь пассажиров маршрутки в больнице.
Во Львове в субботу, 31 марта, произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает ZAXID.NET.
Троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры.
В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек. Сейчас есть информация о семи пострадавших. Среди них 17-летний парень. Их всех госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее патрульные Львова поймали пьяного водителя маршрутки.
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