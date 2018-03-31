Во Львове троллейбус въехал в маршрутку

Семь пассажиров маршрутки в больнице.

Во Львове в субботу, 31 марта, произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает ZAXID.NET.

Фото: zaxid.net

Троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры.

В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек. Сейчас есть информация о семи пострадавших. Среди них 17-летний парень. Их всех госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее патрульные Львова поймали пьяного водителя маршрутки.