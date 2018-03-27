В Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техники

БТРы, БМП, ЗИЛы и УРАЛы подготовили к продаже.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - сообщается на сайте полиции.

Устанавливается, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях.

Также выяснилось, что в интернете физлицо разместило объявление о продаже этой техники.

Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме самой техники, были изъяты документы о ее происхождении. Указанная в них информация проверяется.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, Житомирская область - один из регионов, где нелегально добывают янтарь. В июле 2016 года спецназ задержал янтарекопателей с военным тягачом в Ровенской области.


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