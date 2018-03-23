Ryanair подписал соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов"

Первые полеты лоукостера ожидаются в октябре.

Ryanair и аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашение, согласно которому уже в октябре первые рейсы ирландского лоукостера полетят из Киева и Львова.

Подписание прошло с участием президента Петра Порошенко, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в твиттере .

Сам Порошенко в твиттере сообщает, что Ryanair откроет 10 направлений из Киева и пять направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаются в октябре, поскольку для Украины нужно закупить отдельные самолеты и создать соответствующую инфраструктуру.

Порошенко попросил Ryanair изучить возможность перевозок внутри Украины.

Напомним, впервые Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены.