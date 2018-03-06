Автосалон в Женеве 2018: Bentley Bentayga Hybrid.

Bentley Bentayga, первый для элитарного британского бренда внедорожник, выпускается в трех модификациях – с бензиновыми моторами V8 (550 л.с.) и W12 (608 л.с.), а также с дизелем (435 л.с.). В Женеве к ним присоединилась четвертая версия. Отныне в линейке марки есть подзаряжаемый гибрид.

В иерархии он оказался на второй ступени снизу. Наддувная «шестерка» объемом 2,9 литра в паре с электромотором выдает 452 л.с. Этот тандем позаимствован у Porsche Panamera E-Hybrid. Любопытно, что у немцев есть еще более «дикий» гибрид: Panamera Turbo S E-Hybrid выдает 680 л.с., но на Bentley его ставить было нельзя. Ведь тогда бы оказалось, что топовая версия Bentayga – гибрид, а по статусу положено, чтобы такую машину вез многолитровый пожиратель бензина.

От бытовой сети аккумуляторный блок заряжается 7,5 часа, от быстрой электро-АЗС втрое меньше. На электричестве Bentayga Hybrid проезжает до полусотни километров, стандартный показатель для автомобилей подобного типа. Этого достаточно для большинства ежедневных поездок, а в длительных вояжах наличие ДВС позволяет не ограничивать себя планированием путешествия с учетом необходимости заряжать батарею.

Bentley Bentayga Hybrid сложно отличить внешне от его собратьев с традиционными силовыми установками. Выдают машину два лючка в задних крыльях по обоим бортам (один – бензобака, второй – зарядного разъема) и специально разработанные для гибрида шильдики и эмблемы с бронзовым фоном. В салоне электрическую начинку выдают доработанный тахометр и особый раздел мультимедийной системы. Вместо выключателя системы старт-стоп появился джойстик выбора гибридных режимов EV Drive (езда на электричестве), Hybrid Mode (используются оба двигателя) и Hold Mode (принудительная зарядка тяговой батареи от ДВС на ходу).

Британская марка представила первый в своей истории подзаряжаемый гибрид.