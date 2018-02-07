Две группы кораблей НАТО проводят совместные маневры недалеко от Одессы

По непроверенной информации, в учениях принимали участие румынские истребители.

В Черном море, недалеко от Одессы, 7 февраля прошли совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО.

Как сообщает Думская, ордер состоит из Второй постоянной группы, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2.

Фото: Думская

"Впервые за много лет сразу два британских военных корабля вошли в наше море для проведения учений. Напомним, военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождал турецкий тральщик TCJ Akcaj M270, прошло Босфор 24 января. Здесь к ним присоединился румынский тральщик ROS Lupu Dinescu M25. В этом составе минная группа SNMCMG2 побывала в турецком порту Синоп, а затем пошла в Констанцу", - отмечает издание.

Через неделю, 31 января, зашел британский эсминец HMS Dunkan D37. В сопровождении фрегатов, турецкого TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221, группа направилась в тот же румынский порт.

7 февраля в ходе учений проводилось совместное маневрирование с посадками вертолетов. По непроверенной информации, в учениях также принимали участие румынские истребители.

Как сообщалось, НАТО усилит морское командование в Британии из-за роSSийской угрозы.


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