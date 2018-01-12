Горящий иранский нефтяной танкер относит в сторону Японии

Поиски пропавших членов экипажа иранского танкера продолжаются.

Горящий иранский нефтяной танкер относит в сторону Японии
Фото: dw/picture alliance

Иранский нефтяной танкер, который с 6 января был охвачен огнем из-за аварии у берегов Китая, вынесло в исключительную экономическую зону Японии.

Об этом заявил представитель пресс-службы японской береговой охраны, передает агентство Рейтер.

Отмечается, что во второй половине дня четверга танкер уже находился в 300 километрах от японского острова Амамиосима.

Напомним, 6 января иранский танкер "Санчи", который ходит под флагом Панамы, столкнулся с грузовым кораблем у побережья Китая. Сначала пропавшими считались 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бангладешцев, однако 8 января власти Ирана сообщили, что тело одного из них найдено.

10 января на танкере произошел взрыв.

В настоящее время 14 судов пытаются потушить пожар на танкере, а также продолжают поиски пропавших членов экипажа "Санчи".


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