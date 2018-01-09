В ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человек

Причины аварии пока неизвестны.

В ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человек
Фото: стопкадр видео

В Южно-Африканской Республике в городе Йоханнесбург сегодня утром при столкновении поездов пострадали более 200 человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам пресс-секретаря службы города по управлению кризисными ситуациями Наны Радебе, как минимум 226 человек были доставлены в больницы, однако большинство с незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших в результате столкновения поездов на станции Джермистон нет.

Сообщается также, что вагон одного из поездов сошел с рельсов.

Причины аварии пока неизвестны. Продолжается расследование.

Напомним, что 18 декабря в США скоростной поезд рухнул с моста и заблокировал шоссе. Погибли шесть человек.


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