В ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человек
Причины аварии пока неизвестны.
В Южно-Африканской Республике в городе Йоханнесбург сегодня утром при столкновении поездов пострадали более 200 человек.
Об этом сообщает The Associated Press.
По словам пресс-секретаря службы города по управлению кризисными ситуациями Наны Радебе, как минимум 226 человек были доставлены в больницы, однако большинство с незначительными травмами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших в результате столкновения поездов на станции Джермистон нет.
Сообщается также, что вагон одного из поездов сошел с рельсов.
Причины аварии пока неизвестны. Продолжается расследование.
Напомним, что 18 декабря в США скоростной поезд рухнул с моста и заблокировал шоссе. Погибли шесть человек.
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09.01.2018 13:24