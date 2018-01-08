В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)

В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ФОТО, ВИДЕО)

По состоянию на 7 января 2018 года, в Китае из-за мощных снегопадов заблокированы все основные автомагистрали, что вызвало настоящий транспортный коллапс.

Об этом сообщает 5 канал.

"Тысячиводителей мерзнут посреди автотрасс и просто не могут сдвинуться с места. Кое-кто в пробке - более суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой спасательные службы работают в усиленном режиме: чистят дороги, вытаскивают застрявшие машины.

Кроме того, снег повредил электрические сети, и шесть с половиной тысяч домов в период праздников были обесточены.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 января 2018 года, в Китае в результате снегопадов погибли десять человек.




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