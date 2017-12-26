УЗ разрешили самой устанавливать тарифы на грузовые вагоны
Владимир Омелян ранее получил нагоняй от Владимира Гройсмана.
С 22 декабря 2017 года "Укрзализныця" получила право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую при использовании вагонов собственного парка.
Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.
По его словам, Министерство юстиции 20 декабря зарегистрировало отмену приказа №209, которым в 2012 году были введены нерыночные дискриминационно заниженные цены на инвентарный парк УЗ. Это давало возможность для серьезных злоупотреблений в течение многих лет, отметил министр.
Напомним, 20 декабря премьер Владимир Гройсман поручил провести официальное служебное расследование причин задержки с выходом приказа о дерегуляции вагонной составляющей. Глава правительства спросил у Омеляна, кто ему мешал издать приказ, но министр не смог назвать конкретные фамилии.
До сих пор тариф за пользование вагонами "Укрзализныци" составлял около 90 грн, тогда как частными – около 800 грн.
Кабмин с 1 февраля 2017 года установил рыночные условия начисления провозной платы для государственных полувагонов и рыночную вагонную составляющую. Однако тарифный совет при Мининфраструктуры лишь 2 ноября рекомендовал согласовать проект приказа о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом и связанные с ними услуги, которым вводится дерегуляция вагонной составляющей.
Планируется, что в результате этой меры поступления "Укрзализныци" вырастут как минимум на 1 млрд грн в год.
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26.12.2017 13:08