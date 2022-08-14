Важкопораненого антиісламіста Салмана Рушді відключили від апарату ШВЛ

Автор “Сатанинських віршів”, за голову якого в арабському світі пропонували $3 млн, поранений під час виступу на літературному фестивалі в Інституті Чатокуа в Нью-Йорку, інформує ZN.ua.

Важкопораненого антиісламіста Салмана Рушді відключили від апарату ШВЛ
Важкопораненого антиісламіста Салмана Рушді відключили від апарату ШВЛ, він вже може говорити
© yerkramas.org

Важкопораненого Салмана Рушді відключили від апарату штучної вентиляції легень, за словами його агента, літератор вже може розмовляти. Він залишається в лікарні, тим часом ключовий підозрюваний заперечує замах на вбивство, пише The Guardian.

Британський письменник індійського походження залишається в лікарні з серйозними травмами, але його колега-письменник Аатіш Тасір у суботу ввечері написав у Твіттері, що він «відключений від апарату ШВЛ, розмовляє (і жартує)». Агент Рушді Ендрю Вайлі підтвердив цю інформацію, не надавши додаткових подробиць.

Раніше в суботу Хаді Матар, 24-річний чоловік, підозрюваний у п'ятничному нападі на літературному фестивалі в північній частині штату Нью-Йорк, не визнав себе винним за звинуваченнями в замаху на вбивство та нападі під час короткої появи в суді, де йому було відмовлено у звільненні під заставу.


Оксана Коваль, ZN.ua





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