Не время для развлекательных шоу: ведущий "Холостяка" рассказал, что будет с новым сезоном реалити

12 сезон "Холостяка" должен был выйти 4 марта, однако из-за роSSийского вторжения в Украину премьеру шоу отложили. Продюсеры проекта получают массу сообщений от украинцев с просьбой выпускать реалити в эфир, но также много тех, кто против развлекательного телевидения во время войны, информирует Апостроф.

Ведущий романтического реалити Григорий Решетник в своем новом проекте "Як ти?" признался, что на канале СТБ возникла дилемма, ведь они не хотят задеть чьи-то чувства. Вместе с тем авторы проекта считают, что сейчас не время для подобных шоу.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Мы до войны сняли проект "Холостяк" в классическом формате - там нет военных, там девушки борются за сердце красавца-украинца, переехавшего в Америку. И сейчас дилемма. Многие пишут: "Запускайте "Холостяк", мы очень ждем. Это даст новый толчок, территорию любви и отдушины". Но многие говорят, что не сейчас, сейчас разговор только о войне, новостях и не время для подобных развлекательных шоу", - поделился ведущий.

Злата Огневич, которая стала героиней первого выпуска "Як ти?" считает, что если СТБ запустит "Холостяк-12", то им нужно быть готовыми к хейту. А с другой стороны, много поклонников шоу обрадуется новости, что есть что-то светлое о любви, потому что любовь - это всегда про свет. "Если бы мы не умели любить, то, наверное, все погрязли в войнах и страданиях", - считает "Холостячка".

Певица считает, что выпускать шоу нужно, но не сейчас. Она советует принять решение о выходе шоу на экраны немного позже.

Решеник добавил, что после войны хотел бы снять реалити "Холостяк" и "Холостячка" в обновленном формате, где главными героями будут военнослужащие, люди из терробороны и герои ВСУ. "Мы обязательно это реализуем", - отметил ведущий.


Наталья Лавринец, Апостроф

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