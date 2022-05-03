Желто-голубые ленты и поддержка: как участники "Евровидения" встретили украинскую делегацию

Группа Kalush Orchestra находится в Турине, где готовится представить Украину на "Евровидении-2022". Коллектив уже провел первую репетицию на арене Pala Olimpico, а также познакомился с остальными участниками песенного конкурса, информирует Апостроф.

Украинская делегация прибыла в итальянский город одной из первых, поскольку выступает в начале первого полуфинала, 10 мая. Постепенно приехали делегации из других стран.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

По словам главы украинской делегации Оксаны Скибинской, участники "Евровидения" поддерживают Украину желто-голубыми лентами на одежде.

"Многие подходят, общаются, выражают поддержку Украине, люди повязывают желто-голубые ленты в поддержку Украины", - рассказала она в эфире "Суспільного".

Группа Kalush Orchestra провела первую репетицию 30 апреля. Музыканты продемонстрировали новые костюмы и визуальное оформление номера - динамичные световые и видеоэффекты в сине-желтом и оранжевом цветах, а также элементы национального орнамента. 4 мая представители Украины проведут вторую репетицию.


Наталья Лавринец, Апостроф

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