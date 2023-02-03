2023-02-03
Знахідка з Німеччини розповіла, як неандертальці полювали на гігантських слонів
Вчені знайшли кістки 70 тварин віком 125 тисяч років.
Неандертальці полювали на гігантських слонів© Naked Science
Неандертальці, ймовірно, жили у більших групах, ніж вважалося раніше. Вони полювали на гігантських слонів, які були втричі більшими, ніж сучасні тварини, повідомляє
Висновки вчених ґрунтуються на дослідженні скелетних останків слонів з прямими бивнями віком 125 тисяч років, які були виявлені недалеко від Галле у центральній Німеччині. Кістки приблизно 70 слонів епохи плейстоцену були виявлені у 1980-х роках у вугільному кар'єрі, який потім перетворився на вугільне озеро.
Фаїна Вауліна, ZN.ua