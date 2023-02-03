Знахідка з Німеччини розповіла, як неандертальці полювали на гігантських слонів

Вчені знайшли кістки 70 тварин віком 125 тисяч років.

Знахідка з Німеччини розповіла, як неандертальці полювали на гігантських слонів
Неандертальці полювали на гігантських слонів
© Naked Science

Неандертальці, ймовірно, жили у більших групах, ніж вважалося раніше. Вони полювали на гігантських слонів, які були втричі більшими, ніж сучасні тварини, повідомляє The Guardian.

Висновки вчених ґрунтуються на дослідженні скелетних останків слонів з прямими бивнями віком 125 тисяч років, які були виявлені недалеко від Галле у центральній Німеччині. Кістки приблизно 70 слонів епохи плейстоцену були виявлені у 1980-х роках у вугільному кар'єрі, який потім перетворився на вугільне озеро.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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