Знахідка з Німеччини розповіла, як неандертальці полювали на гігантських слонів

Неандертальці, ймовірно, жили у більших групах, ніж вважалося раніше. Вони полювали на гігантських слонів, які були втричі більшими, ніж сучасні тварини, повідомляє The Guardian.

Висновки вчених ґрунтуються на дослідженні скелетних останків слонів з прямими бивнями віком 125 тисяч років, які були виявлені недалеко від Галле у центральній Німеччині. Кістки приблизно 70 слонів епохи плейстоцену були виявлені у 1980-х роках у вугільному кар'єрі, який потім перетворився на вугільне озеро.