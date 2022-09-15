«Розлучення» у альбатросів виявився пов'язаним з характером самця

Вчені поспостерігали за мандрівними альбатросами, які вважаються взірцем моногамії серед птахів, і змогли з'ясувати, від чого залежать їхні «розлучення». За словами дослідників, частіше такі події залежать від «сміливості» самця, повідомляє Phys.org .

Виявилося, що чим сміливішим і агресивнішим є самець, тим більше шансів, що пара залишиться разом. Якщо самець «сором'язливий», ймовірність «розлучення» зростає.