«Розлучення» у альбатросів виявився пов'язаним з характером самця

За словами дослідників, частіше від цього страждають «соромливі» птахи, інформує ZN.ua.

«Розлучення» у альбатросів виявився пов'язаним з характером самця
Вчені розповіли, що може вплинути на розлучення альбатросів
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Вчені поспостерігали за мандрівними альбатросами, які вважаються взірцем моногамії серед птахів, і змогли з'ясувати, від чого залежать їхні «розлучення». За словами дослідників, частіше такі події залежать від «сміливості» самця, повідомляє Phys.org.

Виявилося, що чим сміливішим і агресивнішим є самець, тим більше шансів, що пара залишиться разом. Якщо самець «сором'язливий», ймовірність «розлучення» зростає.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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