2022-09-15
«Розлучення» у альбатросів виявився пов'язаним з характером самця
За словами дослідників, частіше від цього страждають «соромливі» птахи, інформує
Вчені розповіли, що може вплинути на розлучення альбатросів© Википедия
Вчені поспостерігали за мандрівними альбатросами, які вважаються взірцем моногамії серед птахів, і змогли з'ясувати, від чого залежать їхні «розлучення». За словами дослідників, частіше такі події залежать від «сміливості» самця, повідомляє
Виявилося, що чим сміливішим і агресивнішим є самець, тим більше шансів, що пара залишиться разом. Якщо самець «сором'язливий», ймовірність «розлучення» зростає.
Фаїна Вауліна, ZN.ua