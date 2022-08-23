Рукопис Галілео Галілея з колекції університету Мічигану виявилася підробкою

Протягом століття у Мічиганському університеті зберігався документ, який вважався "однією з перлин" його бібліотеки. Вважається, що його 1609-1610 року написав Галілео Галілей. У ньому міститься лист із описом телескопа та замальовками супутників Юпітера. В університеті заявили, що це були «перші дані спостережень, які показали, що об'єкти обертаються навколо тіла, відмінного від Землі».

Галілей справді використав новий телескоп у 1610 році, щоб виявити, що навколо Юпітера обертаються супутники. Це відкриття допомогло підтвердити геліоцентричну модель Миколая Коперника. Водночас розслідування університету показало, що Галілей, швидше за все, не писав рукопис. Ймовірно, документ був сфальсифікований у ХХ столітті людиною на ім'я Тобіа Нікотра, повідомляє Smithsonian Magazine .