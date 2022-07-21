Чистіше повітря сприяє глобальному потеплінню
Але забруднене аерозолями та сажею повітря вбиває понад мільйон людей на рік, інформує
Парадоксальним чином чистіше повітря сприяє глобальному потеплінню. Забруднення атмосфери Землі сажею та аерозолями знизилося з 2000 року на 30%, проте маховик глобального потепління продовжує розкручуватися.
Використовуючи масив супутникових спостережень, дослідники виявили, що кліматичний вплив глобального забруднення повітря знизився на 30% проти рівнем 2000 року. Це хороша новина для охорони здоров'я, оскільки дрібні частинки та аерозолі, що містяться у повітрі, вбивають кілька мільйонів людей на рік.
Проте прозоріша атмосфера — погана новина для прогнозів зміни клімату. За оцінкою кліматолога з Лейпцизького університету та провідного автора дослідження Йоханнеса Куааса, прозоріше повітря фактично збільшило вплив на процес потепління клімату вуглекислого газу, викиди якого з 2000 року зросли, як мінімум, на 15%. І оскільки забруднення повітря продовжує стримуватися, кліматолог каже: Це ще не все.