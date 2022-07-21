Парадоксальним чином чистіше повітря сприяє глобальному потеплінню. Забруднення атмосфери Землі сажею та аерозолями знизилося з 2000 року на 30%, проте маховик глобального потепління продовжує розкручуватися.

Використовуючи масив супутникових спостережень, дослідники виявили, що кліматичний вплив глобального забруднення повітря знизився на 30% проти рівнем 2000 року. Це хороша новина для охорони здоров'я, оскільки дрібні частинки та аерозолі, що містяться у повітрі, вбивають кілька мільйонів людей на рік.

Проте прозоріша атмосфера — погана новина для прогнозів зміни клімату. За оцінкою кліматолога з Лейпцизького університету та провідного автора дослідження Йоханнеса Куааса, прозоріше повітря фактично збільшило вплив на процес потепління клімату вуглекислого газу, викиди якого з 2000 року зросли, як мінімум, на 15%. І оскільки забруднення повітря продовжує стримуватися, кліматолог каже: Це ще не все.