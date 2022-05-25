В Лимане ведутся уличные бои

От обстрелов оккупантов и их атак погибают мирные люди, информирует ZN.ua.

В Лимане ведутся уличные бои
© Минобороны РоSSии/t.me

Ситуация на Лиманском направлении очень напряженная. "Украина 24", ссылаясь на свои источники в ведомстве, отмечает, что в городе продолжаются уличные бои.

"От обстрелов оккупантов и их атак гибнут мирные люди. В Лимане ведутся уличные бои", - пишу СМИ, цитируя слова представителей ОВА.

Там отмечают, что ситуация на Донецком направлении очень сложная, однако ее контролируют бойцы ВСУ.

"Крайне тяжелые обстрелы и атаки роSSийских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка", - сообщают в ОВА.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли областную больницу в Лимане из "Ураганов", - КириленкоОккупанты обстреляли областную больницу в Лимане из "Ураганов", - Кириленко
РоSSия сегодня нанесла 8 авиаударов по Мариуполю, продолжаются уличные бои, – Генштаб ВСУРоSSия сегодня нанесла 8 авиаударов по Мариуполю, продолжаются уличные бои, – Генштаб ВСУ
В нескольких районах Киева начались уличные бои с врагомВ нескольких районах Киева начались уличные бои с врагом
Пятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизмПятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизм
Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - ДенисоваПереговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - Денисова
В ЕС ведутся дискуссии о новых санкциях против РоSSии – МогериниВ ЕС ведутся дискуссии о новых санкциях против РоSSии – Могерини
Уличные протесты в Иране: СМИ сообщили об аресте экс-президента страныУличные протесты в Иране: СМИ сообщили об аресте экс-президента страны
Переговоры по размещению миротворцев на Донбассе еще не ведутся – Песков фюрера РФПереговоры по размещению миротворцев на Донбассе еще не ведутся – Песков фюрера РФ
В Турции не стихают уличные протесты из-за результатов конституционного референдумаВ Турции не стихают уличные протесты из-за результатов конституционного референдума
Власти Львова распорядились демонтировать все уличные вывески со словом «алкоголь»Власти Львова распорядились демонтировать все уличные вывески со словом «алкоголь»
Последние новости
Подгружаем последние новости