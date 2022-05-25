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2022-05-25
В Лимане ведутся уличные бои
От обстрелов оккупантов и их атак погибают мирные люди, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Ситуация на Лиманском направлении очень напряженная.
"От обстрелов оккупантов и их атак гибнут мирные люди. В Лимане ведутся уличные бои", - пишу СМИ, цитируя слова представителей ОВА.
Там отмечают, что ситуация на Донецком направлении очень сложная, однако ее контролируют бойцы ВСУ.
"Крайне тяжелые обстрелы и атаки роSSийских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка", - сообщают в ОВА.
Виктория Хмилевская, ZN.ua