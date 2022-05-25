Ситуация на Лиманском направлении очень напряженная. "Украина 24", ссылаясь на свои источники в ведомстве, отмечает, что в городе продолжаются уличные бои.

"От обстрелов оккупантов и их атак гибнут мирные люди. В Лимане ведутся уличные бои", - пишу СМИ , цитируя слова представителей ОВА.

Там отмечают, что ситуация на Донецком направлении очень сложная, однако ее контролируют бойцы ВСУ.

"Крайне тяжелые обстрелы и атаки роSSийских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка", - сообщают в ОВА.