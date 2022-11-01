Російські хакери атакували Мінфін США

Атаку вдалося відбити без серйозних наслідків.

Російські хакери атакували Мінфін США

Міністерство фінансів США минулого місяця відбило кібератаки російського хакерського угруповання, повідомляє «Голос Америки».

Атаку вдалося відбити і збоїв практично не було, заявив у вівторок представник міністерства фінансів Тодд Конклін.

За словами Конкліна, який є радником з кібербезпеки заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, Мінфін приписує атаки «відмова в обслуговуванні» (DDoS) російському хакерському угрупованню Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи веб-сайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.

Як сказав Конклін, інцидент з DDoS-атакою на мінфін, про який раніше не повідомлялося, стався за кілька днів до аналогічних атак Killnet на американські фірми, які надають фінансові послуги.

11 жовтня Killnet заявила, що атакувала мережеву інфраструктуру JPMorgan Chase & Co, але банк не повідомив про якісь наслідки для своєї діяльності.

Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як «досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну».

За словами Конкліна, відповідно до нових процедур, прийнятих при адміністрації Байдена, мінфін швидко нейтралізував IP-адреси, використані в атаці.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Маск розповів, для чого придбав TwitterМаск розповів, для чого придбав Twitter
В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергіїВ Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергії
Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі InstagramАкаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram
Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІTwitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ
США допомогли Україні захиститися від російських кібератакСША допомогли Україні захиститися від російських кібератак
Блок рекламы


Похожие новости
Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстоюРосійські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою
Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку RevolutХакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut
Хакери атакували сайт ОДКБ: він не працює вже другий деньХакери атакували сайт ОДКБ: він не працює вже другий день
Хакери продають онлайн секретні воєнні документи — ВВСХакери продають онлайн секретні воєнні документи — ВВС
Дрібна помста за визнання РФ терористкою: хакери атакували сайт СеймуДрібна помста за визнання РФ терористкою: хакери атакували сайт Сейму
Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»
Мінкульт опублікував поради, як зробити Google українським і не бачити російські фейкиМінкульт опублікував поради, як зробити Google українським і не бачити російські фейки
Хакери розсилають українцям листи з «вакансіями у спеціалізованій прокуратурі»Хакери розсилають українцям листи з «вакансіями у спеціалізованій прокуратурі»
Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»
Хакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTubeХакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTube
Последние новости
Подгружаем последние новости