Російські хакери атакували Мінфін США

Міністерство фінансів США минулого місяця відбило кібератаки російського хакерського угруповання, повідомляє «Голос Америки» .

Атаку вдалося відбити і збоїв практично не було, заявив у вівторок представник міністерства фінансів Тодд Конклін.

За словами Конкліна, який є радником з кібербезпеки заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, Мінфін приписує атаки «відмова в обслуговуванні» (DDoS) російському хакерському угрупованню Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи веб-сайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.

Як сказав Конклін, інцидент з DDoS-атакою на мінфін, про який раніше не повідомлялося, стався за кілька днів до аналогічних атак Killnet на американські фірми, які надають фінансові послуги.

11 жовтня Killnet заявила, що атакувала мережеву інфраструктуру JPMorgan Chase & Co, але банк не повідомив про якісь наслідки для своєї діяльності.

Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як «досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну».

За словами Конкліна, відповідно до нових процедур, прийнятих при адміністрації Байдена, мінфін швидко нейтралізував IP-адреси, використані в атаці.