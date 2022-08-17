На сайт «Енергоатому» здійснено надпотужну хакерську атаку — кого підозрюють

Державна атомна енергетична компанія України «Енергоатом» звинуватила хакерів із Росії в потужній тригодинній атаці на сайт компанії. Про це йдеться у заяві компанії.

Водночас, в «Енергоатомі» заявили, що атака не вплинула на роботу сайту.

«Сьогодні на офіційний сайт держпідприємства НАЕК «Енергоатом» сталася найпотужніша хакерська атака з початку повномасштабного вторгнення Росії. Атака була здійснена з території Російської Федерації», — повідомили в «Енергоатомі».

У заяві звинуватили російське угруповання «Народна кіберармія» у здійсненні атаки за допомогою 7,25 мільйонів користувачів-ботів, які симулювали сотні мільйонів переглядів головної сторінки компанії.