На сайт «Енергоатому» здійснено надпотужну хакерську атаку — кого підозрюють

7,25 мільйонів користувачів-ботів симулювали сотні мільйонів переглядів головної сторінки компанії, інформує ZN.ua.

На сайт «Енергоатому» здійснено надпотужну хакерську атаку — кого підозрюють
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Державна атомна енергетична компанія України «Енергоатом» звинуватила хакерів із Росії в потужній тригодинній атаці на сайт компанії. Про це йдеться у заяві компанії.

Водночас, в «Енергоатомі» заявили, що атака не вплинула на роботу сайту.

«Сьогодні на офіційний сайт держпідприємства НАЕК «Енергоатом» сталася найпотужніша хакерська атака з початку повномасштабного вторгнення Росії. Атака була здійснена з території Російської Федерації», — повідомили в «Енергоатомі».

У заяві звинуватили російське угруповання «Народна кіберармія» у здійсненні атаки за допомогою 7,25 мільйонів користувачів-ботів, які симулювали сотні мільйонів переглядів головної сторінки компанії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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