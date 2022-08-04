Укртелеком перевів своїх клієнтів з Oll.tv на Megogo

Укртелеком відновив надання послуги інтерактивного телебачення своїм абонентам. Новим партнером компанії після закриття Oll.tv став медіасервіс Megogo . Про це повідомила пресслужба компанії.

Фото: gagadget.com

Перемикання абонентів почалося 2 серпня і триватиме кілька днів.

До 20 серпня сервіс буде надаватися безплатно, а потім вартість користування пакетом становитиме 99 грн/міс. У стартовий тариф входять 260 телеканалів, з вересня пакети можна буде змінювати.

Умови співпраці між компаніями не повідомляються.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що 24 липня провайдер цифрового інтерактивного телебачення OLL.TV та оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу «Медіа група Україна», 100%-м бенефіціаром якої є Рінат Ахметов, припинили трансляцію телеканалів та надання послуг своїм абонентам.

У свою чергу оператор зв\'язку Укртелеком, який на 92,8% також належить Ахметову, повідомив, що у зв\'язку з тим, що сервіс OLL.TV з 22 липня припиняє трансляцію каналів і надання послуг споживачам, він також змушений припинити надання послуги «Інтерактивне телебачення», що технологічно базувалася на платформі OLL.TV («Інтерактивне TV» та «TV Бізнес»).