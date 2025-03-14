TSMC запропонувала NVIDIA, AMD та Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry

Тайванський виробник напівпровідників TSMC запропонувала компаніям NVIDIA, AMD та Broadcom придбати частку в спільному підприємстві, яке керуватиме заводами Intel Foundry. Подібну пропозицію отримала також Qualcomm. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

TSMC запропонувала NVIDIA, AMD та Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry

Деталі пропозиції

TSMC планує контролювати операції підрозділу Intel Foundry, але її частка в спільному підприємстві не перевищуватиме 50%.

Переговори знаходяться на початковій стадії та проводяться в закритому режимі через конфіденційність інформації.

Ініціатива стала результатом звернення адміністрації Дональда Трампа до TSMC з проханням допомогти Intel, яка стикнулася з виробничими труднощами.

Умови угоди

Остаточна угода, якщо вона буде досягнута, потребуватиме схвалення американської влади. Адміністрація Трампа не бажає, щоб Intel або її виробничий підрозділ опинилися під повним контролем іноземної компанії.
Реакція компаній

Intel, TSMC, NVIDIA, AMD та Qualcomm відмовилися коментувати ситуацію.

Білий дім та Broadcom також не надали відповіді на запити журналістів.

Ця ініціатива може стати важливим кроком у підтримці американського виробництва напівпровідників, особливо на тлі глобальної нестачі чипів та зростаючої конкуренції у галузі. Однак успіх угоди залежатиме від схвалення регуляторів та готовності компаній до співпраці.





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