TSMC та Broadcom розглядають придбання частини Intel

Компанія Intel , колись американський гігант з виробництва мікрочипів, може бути розділена для продажу частини її бізнесу, у цьому зацікавлені такі великі гравці як Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) та Broadcom, повідомляє The Wall Street Journal, передає mezha.media.

Що відомо

Broadcom досліджує можливість придбання підрозділу Intel , що займається розробкою та маркетингом чипів, за словами людей, знайомих із ситуацією. Компанія неофіційно обговорювала можливість зробити пропозицію, але, ймовірно, піде на це лише у випадку, якщо знайде партнера для придбання виробничого бізнесу Intel . На цей момент офіційної пропозиції Intel ще не зроблено, і Broadcom може вирішити відмовитися від планів.

Водночас TSMC досліджує варіанти контролю над деякими або всіма виробничими потужностями Intel . Це може включати формування консорціуму інвесторів або інші структури для реалізації угоди. Переговори залишаються на ранній стадії, і TSMC не співпрацює з Broadcom щодо цього потенційного придбання.

Переговори щодо можливого розділу Intel розпочалися на тлі труднощів компанії, яка відстає від TSMC та Samsung Electronics у виробництві передових чипів. Додатково Intel стикається з конкуренцією з боку Advanced Micro Devices (AMD) у сегменті центральних процесорів та значними втратами через невикористані можливості в бумі штучного інтелекту, де домінують компанії на кшталт NVIDIA.

Деталі

Ринкова вартість Intel значно знизилася за останні роки, поступившись колишнім конкурентам. Однак спекуляції щодо можливого партнерства з TSMC призвели до різкого зростання акцій компанії минулого тижня.

Розділення Intel на окремі підрозділи розробки та виробництва відповідає тенденціям у галузі, які передбачають спеціалізацію на одному з напрямків. Однак така реструктуризація передбачає значні операційні труднощі. Заводи Intel спроєктовані переважно для виготовлення власних чипів, і їхнє переоснащення для відповідності передовим процесам TSMC вимагатиме значних інженерних інвестицій.