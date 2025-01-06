TSMC в Аризоні почне виробництво чипів у другій половині 2025 року

Сполучені Штати намагаються підтримати розвиток внутрішнього виробництва технологічної продукції, зокрема в секторі напівпровідників. TSMC, глобальний лідер у виробництві мікросхем, розпочне виготовлення чипів в Аризоні у другій половині 2025 року. Про це пише Android Headlines, передає mezha.media.

Будівництво фабрики TSMC в Аризоні стало можливим завдяки фінансуванню за програмою CHIPS. Компанія планує випускати 20 пластин на місяць. Окрім того, у 2028 році TSMC планує розпочати виробництво чипів за 2-нм технологією на території США .

Продукція цієї фабрики буде постачатися таким відомим компаніям, як Qualcomm , NVIDIA, Apple та AMD. Однак, за оцінками, ціни на чипи з американського виробництва будуть на 30% вищими порівняно з тими, що виготовляються на Тайвані. Це обумовлено нестачею важливих матеріалів в США , що необхідні для стабільного виробництва.