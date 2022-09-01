США обмежили постачання потужних чипів Nvidia та AMD до Росії

Заборона стосується графічних процесорів та прискорювачів для суперкомп'ютерів, інформує ZN.ua.

США обмежили постачання потужних чипів Nvidia та AMD до Росії
РФ залишиться без потужних чіпів
© depositphotos / Serg0403

Окрім Китаю, уряд США заборонив постачати і до Росії потужні графічні процесори. Про це повідомляє The New York Times.

За повідомленням видання, в першу чергу обмеження стосується Nvidia та AMD.

«Nvidia підтвердила, що тепер уряд вимагає наявності експортних ліцензій на продаж двох видів високопродуктивних чіпів, які використовуються в серверних системах обробки даних», - йдеться у статті.

В свою чергу представник AMD повідомив, що обмеження вплинуть на постачання потужних графічних процесорів до Росії та Китаю.

У випадку AMD, компанія не зможе поставляти в Росію та Китай прискорювач MI250 для серверів та суперкомп'ютерів.

Серед продуктів Nvidia заборона стосується постачання графічних процесорів A100. Вони використовуються в дата-центрах для роботи зі штучним інтелектом.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Один з найбільших виробників комп’ютерів повністю йде з РФОдин з найбільших виробників комп’ютерів повністю йде з РФ
США обмежили постачання потужних чипів Nvidia та AMD до РосіїСША обмежили постачання потужних чипів Nvidia та AMD до Росії
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA может выпустить новую версию GeForce RTX 3050 с чипом Ampere GA107 и пониженным TDPNVIDIA может выпустить новую версию GeForce RTX 3050 с чипом Ampere GA107 и пониженным TDP
Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050
NVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в ЕвропеNVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
NVIDIA заявила, что GeForce RTX 3050 бесконечно быстрее GTX 1650 и GTX 1050 — в играх с трассировкой лучейNVIDIA заявила, что GeForce RTX 3050 бесконечно быстрее GTX 1650 и GTX 1050 — в играх с трассировкой лучей
Главные анонсы первого дня CES 2022 — новинки AMD, Intel и NVIDIAГлавные анонсы первого дня CES 2022 — новинки AMD, Intel и NVIDIA
Дебют вычислительной архитектуры NVIDIA Hopper может состояться 21 мартаДебют вычислительной архитектуры NVIDIA Hopper может состояться 21 марта
NVIDIA надеется, что ситуация с поставками видеокарт улучшится во второй половине 2022 года
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000
NVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станций
Последние новости
Подгружаем последние новости