США обмежили постачання потужних чипів Nvidia та AMD до Росії

Окрім Китаю, уряд США заборонив постачати і до Росії потужні графічні процесори. Про це повідомляє The New York Times.

За повідомленням видання , в першу чергу обмеження стосується Nvidia та AMD.

«Nvidia підтвердила, що тепер уряд вимагає наявності експортних ліцензій на продаж двох видів високопродуктивних чіпів, які використовуються в серверних системах обробки даних», - йдеться у статті.

В свою чергу представник AMD повідомив, що обмеження вплинуть на постачання потужних графічних процесорів до Росії та Китаю.

У випадку AMD, компанія не зможе поставляти в Росію та Китай прискорювач MI250 для серверів та суперкомп'ютерів.

Серед продуктів Nvidia заборона стосується постачання графічних процесорів A100. Вони використовуються в дата-центрах для роботи зі штучним інтелектом.