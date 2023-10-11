Intel презентувала новий процесор на тлі чуток про запуск Windows 12

У 2024 році очікується реліз Windows 12 з новими функціями штучного інтелекту.

Розробник комп'ютерних процесорів Intel готує настільну платформу Meteor Lake для наступного покоління Windows, яке, ймовірно, називатиметься Windows 12, передає The Verge .

На даний момент Intel офіційно анонсувала лише мобільні чіпи Meteor Lake, які з'являться у грудні та будуть оснащені спеціальним співпроцесором штучного інтелекту.

Microsoft поки не оголосила про плани щодо Windows 12, але є ознаки того, що компанія збирається впроваджувати в наступні версії програмного забезпечення функції, засновані на штучному інтелекті.

"Клієнтська база досить стара і вимагає оновлення. Думаємо, що наступний рік може стати початком цього процесу з огляду на каталізатор Windows", – сказав минулого місяця на конференції аналітиків Citi фінансовий директор Intel Девід Зінснер.

Intel розраховують на те, що зможуть значно збільшити свої доходи в результаті оновлення версії Windows в 2024 році.