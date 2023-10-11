Intel презентувала новий процесор на тлі чуток про запуск Windows 12

У 2024 році очікується реліз Windows 12 з новими функціями штучного інтелекту.

Розробник комп'ютерних процесорів Intel готує настільну платформу Meteor Lake для наступного покоління Windows, яке, ймовірно, називатиметься Windows 12, передає The Verge.

Intel презентувала новий процесор на тлі чуток про запуск Windows 12
© Windows / Facebook

На даний момент Intel офіційно анонсувала лише мобільні чіпи Meteor Lake, які з'являться у грудні та будуть оснащені спеціальним співпроцесором штучного інтелекту.

Microsoft поки не оголосила про плани щодо Windows 12, але є ознаки того, що компанія збирається впроваджувати в наступні версії програмного забезпечення функції, засновані на штучному інтелекті.

"Клієнтська база досить стара і вимагає оновлення. Думаємо, що наступний рік може стати початком цього процесу з огляду на каталізатор Windows", – сказав минулого місяця на конференції аналітиків Citi фінансовий директор Intel Девід Зінснер.

Intel розраховують на те, що зможуть значно збільшити свої доходи в результаті оновлення версії Windows в 2024 році.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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